CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
Anasayfa Diziler Kuruluş Osman Özel Videolar
ABONE OL

Togay kaçabilecek mi

Kurt avının peşinde...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular : Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, Burak Çelik,Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy, Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Emel Dede, Ömer Ağan ve Cüneyt Arkın

Osman Bey büyük savaş öncesi Alpler'ine böyle seslendi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti.
Kayı Obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası’nda yas havası vardı.
BİZE ULAŞIN