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Kuruluş Osman
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Yüreğimde bir yangın var

Bala Hatun'un şifası...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular : Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, Burak Çelik,Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy, Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Emel Dede, Ömer Ağan ve Cüneyt Arkın

Kuruluş Osman yeni bölüm nefes kesecek! Osman Bey, Malhun Hatun ile evlenecek mi? Kuruluş Osman'ın 58. Bölümü yine milyonları ekrana kilitleyecek. Osman Bey büyük bir karara imza atmak üzeredir. Osman Bey, Malhun hatun ile evlenecek mi? Bala Hatun'u neler bekliyor?
Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı! Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu
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