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Müge Anlı ile Tatlı Sert
29 Mart, Pazartesi 10:00
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart, Pazartesi 10:00

Müge Anlı İle Tatlı Sert

3 çocuğunu bırakıp sevgilisiyle kaybolmuştu. 45 gün sonra sevgilisiyle bulundu. Kayıp çiftin inanılmaz olaylar zinciri. Telefonlar kilitlendi, iddialar son bulmadı. Emel Şimşek çocuklarına dönecek mi? Onlarca kişiden dolandırıcılık iddiası. Birliktelik yaşadığı Emel Şimşek'le Kocaeli'deki evlerini bir anda terk eden, kayıplara karışan Fatih Sönmez konuştu. Aleyna ve İshak'tan evliliğe ilk adım. Aile arasında nişan töreni yaptılar, yüzük taktılar. 10 gün önce İstanbul'da kaybolmuştu. 17 yaşındaki çocukla ilgili sıcak gelişme... 17 yaşındaki çocuk bulundu. İzmir'de korkunç bir kadın cinayeti… 17 yaşındaki hamile kız vahşice öldürüldü. Acılı baba canlı yayında… 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Ayten Sevim'in ölümündeki korkunç şüphe. Kızları, babalarından şüpheleniyor... 62 yaşındaki kadın nasıl öldü?

Müge Anlı'da 29 Mart 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu. Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti.
Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti! Müge Anlı kayıpları bulmaya faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Başarılı gazeteci 3 çocuğunu bırakıp sevgilisi Fatih Sönmez ile kaçan Emel Şimşek'e ulaştı. Sevgilisini bırakıp eve dönmek istemeyen Emel Hanım "Beni öldürür diye çok korktum" açıklamasında bulunarak evine dönmek istedi.
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