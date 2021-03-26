Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert
3 çocuğunu bırakıp sevgilisiyle kaybolmuştu. 45 gün sonra sevgilisiyle bulundu. Kayıp çiftin inanılmaz olaylar zinciri. Telefonlar kilitlendi, iddialar son bulmadı. Emel Şimşek çocuklarına dönecek mi? Onlarca kişiden dolandırıcılık iddiası. Birliktelik yaşadığı Emel Şimşek'le Kocaeli'deki evlerini bir anda terk eden, kayıplara karışan Fatih Sönmez konuştu. Aleyna ve İshak'tan evliliğe ilk adım. Aile arasında nişan töreni yaptılar, yüzük taktılar. 10 gün önce İstanbul'da kaybolmuştu. 17 yaşındaki çocukla ilgili sıcak gelişme... 17 yaşındaki çocuk bulundu. İzmir'de korkunç bir kadın cinayeti… 17 yaşındaki hamile kız vahşice öldürüldü. Acılı baba canlı yayında… 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Ayten Sevim'in ölümündeki korkunç şüphe. Kızları, babalarından şüpheleniyor... 62 yaşındaki kadın nasıl öldü?