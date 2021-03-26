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Müge Anlı ile Tatlı Sert
30 Mart, Salı 10:00
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Bölümler 30.03.2021
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart, Salı 10:00

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mehmet Kirenci 28 gün sonra İstabul Esenler'de bulundu. Mehmet Kirenci dikkatli bir izleyici sayesinde sağ salim ağabeyine teslim edildi. Manisa'da kaybolduktan 35 gün sonra baraj gölünde ölü olarak bulunmuştu. Cinayet adım adım çözüldü. Özcan Eren cinayetinde karar... 57 yaşındaki Nalan Ülker'den dolandırıcılık iddiası. Yaklaşık bir buçuk milyon liraya sahipti. Şimdi borç batağıyla mücadele ediyor. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey canlı yayında. Birol Bey, Özkan'ı tanıyorum Nalan Hanım Özkan'la Kıbrıs'a, Romanya'ya gezmeye gittiklerini belirtti. Özkan'ın Nalan'a 350 Bin Lira kredi çektirdiğini bu olayın kendisine intikalinden sonra olaya el attığını ve Özkan'a o parayı ödettiğini belirtti. Daha sonra Nalan'ın 4 sefer kendisini savcılığa verdiğini hepsi takipsiz kaldığını belirtti. Nalan Hanım'ın kendisinden 275 Bin Lira aldığını ve onu da Özkan'a verdiğini iddia etti. 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında... Mürettin Sevim eşini darp etti mi? Olay günü neler oldu? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri…

Müge Anlı'da 31 Mart 2021 Çarşamba neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Ayten Sevim eşi tarafından öldürüldü mü? Şahap Örcün'ün kaybında son dakika gelişmesi...
62 yaşındaki Ayten Sevim öldü mü öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ayten Sevim'in şüpheli ölümü işleniyor.  İki kız kardeş, 62 yaşındaki annelerinin ölümünün aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
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