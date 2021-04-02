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Müge Anlı ile Tatlı Sert
5 Nisan, Pazartesi 10:00
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Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Bölümler 05.04.2021
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan, Pazartesi 10:00

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Şahap Örcün'ün ölümünde son dakika gelişmesi! Şubat ayından bu yana aranan 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün 34 gün sonra cesedine ulaşıldı. Adana Çatalan'dan elleri bağlı şekilde dalgıçlar tarafından çıkarılan Şahap Örcün'ün ölümünü şüpheli bulundu. Şahap Bey'in ellerini bağlamasına yardım ettiği düşünülen Mehmet Ali Tunç tutuklandı.
Müge Anlı 1 Nisan 2021 Perşembe Müge Anlı'da 1 Nisan 2021 Perşembe neler oldu? Ankara Sincan'da yaşayan Tuçe Karakoç (17) nerede? Dokuz buçuk ay önce Kayseri'de ailesiyle yaşadığı evi terk eden Elif Kese, ŞanlıUrfa'da mı? 62 yaşındaki Sevim Ayten'in ölümü ihmal mi kaza mı? Şahap Örcün intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?
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