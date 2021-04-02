Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı 1 Nisan 2021 Perşembe Müge Anlı'da 1 Nisan 2021 Perşembe neler oldu? Ankara Sincan'da yaşayan Tuçe Karakoç (17) nerede? Dokuz buçuk ay önce Kayseri'de ailesiyle yaşadığı evi terk eden Elif Kese, ŞanlıUrfa'da mı? 62 yaşındaki Sevim Ayten'in ölümü ihmal mi kaza mı? Şahap Örcün intihar mı etti yoksa öldürüldü mü?