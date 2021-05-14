Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında sıcak gelişme... "Nezen'i ben öldürdüm!" Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün heyecan dolu bir yayınla ekrana geldi. Milyonların yakından takip ettiği programda kayıplar arandı, yardımlar yapıldı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı ve Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte programda bugün yaşananlar...
Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında gözyaşları sel oldu... Fırat Taş'ın kardeş özlemi! atv'nin fenomen programı Müge Anlı kayıpları bulmaya, hasret kalanları kucaklaştırmaya devam ediyor. 13 sezondur devam eden program bugün de ilginç bir konuyu ekrana taşıdı. Hatice Taşdemir, 2004 yılında yurda verilen çocukları Ramazan ve Esra'yı aramak için Müge Anlı'daydı.