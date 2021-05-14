Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında sıcak gelişme... "Nezen'i ben öldürdüm!" Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün heyecan dolu bir yayınla ekrana geldi. Milyonların yakından takip ettiği programda kayıplar arandı, yardımlar yapıldı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı ve Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte programda bugün yaşananlar...