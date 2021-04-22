13 aydır kayıptı, bir saatte bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Havva Hanım'ın bulunduğunu açıkladı ve stüdyoya getirdiğini söyledi. Havva Hanım stüdyoya geldi, Lütfiye Hanım gözyaşlarını tutamayarak kızına sarıldı. Havva Hanım, yardımlar için teşekkür etti. Boşanma davası açtığını söyleyen Havva Hanım, eşinden şiddet gördüğünü, önceden kurumda kaldığını sonra kadın sığınma evine gittiğini, ardından da Küçükköy'de yatılı iş bulduğunu, engelli bir amcaya baktığını anlattı. Havva Hanım, amcayı babasının yerine koyduğunu, amcanın dişlerini de yaptırdığını, yazın da karavanla tatile gittiklerini belirtti.