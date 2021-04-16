ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fatma Hanım, oğlunun kendisini arayıp İstiklal Caddesi'nden gelip bizi al dediğini anlatarak Müge Anlı'ya teşekkür etti. Mine Hanım ise sağlık sorunları nedeni ile kızını evde beklerken Yaren annesinin yanına gitti. Mine Hanım ile Yaren sarılırken Mine Hanım gözyaşlarına boğuldu ve baygınlık geçirdi. Müge Anlı'ya teşekkürlerini sunan Mine Hanım, hep programı izlerken bir gün Müge Anlı ile tanışmak için programa çıkmak istiyordum ama böyle bir şey için değil dedi. Mine Hanım'ın komşuları Müge Anlı'ya sevgilerini sundu.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Hiç bu kadar arsızını görmemiştim..." Müge Anlı'da akıl almaz bir olay ekrana taşındı. Arzu Salma (41) 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından 623 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
Müge Anlı'dan müjdeli haber: "Bulundular!" Müge Anlı'da aranan İstanbul Şişli'de 14 Nisan'da kaybolan biri 13 diğeri 15 yaşında olan Yaren ve Yusuf bulundu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, müjdeli haberi canlı yayında verdi.
BİZE ULAŞIN