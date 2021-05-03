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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13 yaşındaki Nezen Germiyen'in babası konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hüseyin Bey, kızının öldürülmesi ile Lütfiye Hanım'ın olayının çok benzer olduğunu, bunu yapanın Ahmet olduğunu, Nurullah, Duran ve Büşra Hanım'ın bu olaydan haberi olduğunu iddia etti. Kızının öldürülüp atıldığı yeri gösterdiklerini, kızının öldürüldüğü yeri bildiklerini, Büşra Hanım'ın seneler sonra çıkıp Ahmet Taşkın'ın Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm dediğini hatırlatıp demek ki Büşra Hanım'ın çıkarı var söyleminde bulundu. Hüseyin Bey Nezen ile DNA'sının uyuşmadığını belirtti.

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Mucizenin yeni adı Süleyman Asaf ... 2 yaşındaki çocuk 22 saat sonra bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (30 Nisan 2021 Cuma) neler oldu? Süleyman Asaf Yıldırım evinin 5 KM uzağındaki komşu köyle bulundu.
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