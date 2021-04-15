13 yaşındaki Yaren ve 15 yaşındaki Yusuf dünden beri kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı 13 yaşındaki Yaren Akın ve arkadaşı 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul Şişli'de kaybolduğu bilgisini verdi. Yusuf'un annesi Fatma Hanım ağlayarak İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu, korktuklarını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı ve çocukların daha küçük olduğunu, cahil olduklarını belirtti. Fatma Hanım, Yaren'in annesi Mine Hanım'ın da kendisinin de çocuklarının arkadaşlık ötesi ilişkisine karşı olduklarını çünkü çocukların çok küçük olduğunu dile getirdikten sonra çocukların gelmesini istedi. Oğlumun çok üzerine gittim diyen oğlunun geri gelmesini yineledi. Mine Hanım da Fatma Hanım da çocuklarının arkasında kesinlikle biri olduğunu iddia ederek bunun bir suç olduğunu, hemen çocuklarını bırakmalarını istedi.