14 yaşındaki liseli kız bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, dün yayın sonrasında Zeynep'in annesini aradığını, yanında kaçtığı kişinin annesinin de olduğunu, onun da konuştuğunu açıkladı. Naime Hanım polis merkezine gitti ve karakola bilgileri verdiğini söylerken tam o sırada kızının karakol merkezi önünde görüldü ve sarıldılar. Naime Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti. O altınların kaçtığı çocuğun annesinde olduğunu söyleyen Naime Hanım, amacı kızını sevmeleri değil, altınları olduğunu zira kızının üzerinden altınları alıp öyle bıraktıklarından bahsetti. Müge Anlı memlekette herkesin mağduriyetini açıklamaya utandığını, herkesin açık açık söylemesini istedi.