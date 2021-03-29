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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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17 yaşındaki çocuk bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

17 yaşındaki Umut Kemal 19 Mart Cuma günü İstanbul Ümraniye'den kayıplara karıştı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert'e gelen anne Safiye Akçay gözyaşları içinde oğluna seslendi. Psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki gencin kısa bir süre öncede evden kaçtığı öğrenildi. Ailesi Umut'un 15 gün önce yine evden kaçtığını, yürüyerek Gebze'ye kadar gittiğini söyledi. Anne "Oğlumuz okula gönderdik okumadı. İçine kapanık bir çocuktu arkadaş edinemiyordu. Tek arkadaşı bendim." Dedi.

Yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi. Müge Anlı ekibi de Silifke çocuk şubeye bilgi vererek anne babayla birlikte Mersin, Silifke'ye doğru yola çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Umut daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

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Müge Anlı'da 29 Mart 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu. Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti.
Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti! Müge Anlı kayıpları bulmaya faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Başarılı gazeteci 3 çocuğunu bırakıp sevgilisi Fatih Sönmez ile kaçan Emel Şimşek'e ulaştı. Sevgilisini bırakıp eve dönmek istemeyen Emel Hanım "Beni öldürür diye çok korktum" açıklamasında bulunarak evine dönmek istedi.
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