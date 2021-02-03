19 yaşındaki Emir Demirkıskaç 7 aydır kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert

19 yaşındaki Emir Demirkıskaç'ın seyyar satıcılık yaptığı ve Eminönü'nde satıcılık yaptıktan sonra tepsilerini eve gönderip kendisi ortalardan yok olduğu ve 7 aydır kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Emir'in aslında nişanlı olduğu ve Kasım ayında da evleneceğini belirtti. Nişanlısını çok seven bu adamın neden ortalardan kaybolacağı soruldu. Üstelik nişanlısınında Emir kaybolduktan sonra başkasıyla nişanlandığını belirtti. Emir'in çantada parfüm sattığı ve bazı zararlı alışkanlıkları olduğunu öğrendiklerini belirtti.