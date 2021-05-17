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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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19 yaşındaki Yakup 1,5 ay sonra bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Çarşamba günü yayının ardından Yakup'un aradığını, gerçekten çiftlikte çalıştığı bilgisini verip Yakup'un annesine biraz sinirli olduğunu söyledi. Gülay Hanım da onaylayarak, oğlunu bırakıp eve geldiği için oğlunun sinirli olduğunu dile getirdi. Gülay Hanım, oğlu bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken oğlunun program ardından teyzesini arayıp beni aramayın, ben çiftlikte çalışıyorum, iyiyim dediğini aktarıp oğlunun teyzesine Kahramanmaraş'tayım dediğini sözlerine ekledi. Gülay Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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Nezen Germiyen cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi yayınında şaşırtan itiraf! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 2013 yılında Nevşehir'de yaşanan Nezen Germiyen'in ölümü ve Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla sonuçlanan olayları derinlemesine inceliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (17 Mayıs Pazartesi 2021) yayınında neler oldu?
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