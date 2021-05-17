19 yaşındaki Yakup 1,5 ay sonra bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Çarşamba günü yayının ardından Yakup'un aradığını, gerçekten çiftlikte çalıştığı bilgisini verip Yakup'un annesine biraz sinirli olduğunu söyledi. Gülay Hanım da onaylayarak, oğlunu bırakıp eve geldiği için oğlunun sinirli olduğunu dile getirdi. Gülay Hanım, oğlu bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken oğlunun program ardından teyzesini arayıp beni aramayın, ben çiftlikte çalışıyorum, iyiyim dediğini aktarıp oğlunun teyzesine Kahramanmaraş'tayım dediğini sözlerine ekledi. Gülay Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti.