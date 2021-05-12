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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verilen Ramazan ve Esra nerede?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı. Çocuklarının yurda bırakılmış olduğunu bilseydi mutlaka alacağını dile getiren Hatice Hanım, Antep'ten geldiğini, çocuklarını aradığını ifade edip gözyaşlarını tutamadı. Oğul Fırat, 1 ay önce amcasına abisi ve ablasını sorduğunu ama amcasının ben görmedim dediğini aktardı.

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Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında sıcak gelişme... "Nezen'i ben öldürdüm!" Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün heyecan dolu bir yayınla ekrana geldi. Milyonların yakından takip ettiği programda kayıplar arandı, yardımlar yapıldı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı ve Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte programda bugün yaşananlar...
Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında gözyaşları sel oldu... Fırat Taş'ın kardeş özlemi! atv'nin fenomen programı Müge Anlı kayıpları bulmaya, hasret kalanları kucaklaştırmaya devam ediyor. 13 sezondur devam eden program bugün de ilginç bir konuyu ekrana taşıdı. Hatice Taşdemir, 2004 yılında yurda verilen çocukları Ramazan ve Esra'yı aramak için Müge Anlı'daydı.
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