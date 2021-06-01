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26 yaşındaki Muhammet İstanbul Kadıköy'de kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

26 yaşında %40 zihinsel engelli Muhammet Urun 1 Nisan'da Kadıköy'den kayboldu, babası stüdyomuzda. Baba Mehmet Zeki Urun, çocuğunun annesi ile Samsun'da kaldığını, eşi ile 17 senedir ayrı olduklarını anlatırken Müge Anlı, Muhammet'in Samsun'da hastanede olduğunu, Mehmet Bey de Anadolu yakasında kağıt toplayıcılığı yaptığı, o sıra oğlunu gördüğünü söyledi. Mehmet Bey, oğlunu uzaktan görünce önce tanımadığını, "Bizim Muhammet'e ne kadar benziyor" dediğini, oğlum deyince de baba diye cevap verdiğini, o şekilde tanıdığını, oğlunun saç sakalının uzamış olduğunu, sokaktaki hayvanların yemeklerini yediğini dile getirdi. Mehmet Bey, oğlunu alıp Erenköy'de hastaneye götürdüğünü, tedavisini yaptırdığını, çocuğunun yine kaçıp gittiğini, bunun üzerine oğlunun vasiliğini kendi üzerine aldığını belirtti.

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