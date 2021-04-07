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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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27 yaşındaki engelli kız bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Nilüfer'in bulunduğu bilgisini verdi, annesi Nabiye Hanım sevinçle gözyaşlarına boğuldu. Nilüfer eve gelmek istemediğini, ailesini istemediğini söylerken Nabiye Hanım ağlayarak geleceksin, baban kalp krizi geçirdi dedi. Müge Anlı, Nilüfer'in birini bulduğunu, imam nikahı yaptırdıklarını, evleneceklerini söyledikten sonra Abdullah Bey'i stüdyoya çağırdı. Abdullah Bey'in arayıp, ben Nilüfer ile 1 ay önce tanıştım, engelli olduğunu bilmiyordum, ailesi ile problemleri olduğunu aktararak gayet iyi niyetli aradığını söyledi. Abdullah Bey stüdyoya geleceğini dile getirdi.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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