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27 yaşındaki engelli kız bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Nilüfer'in bulunduğu bilgisini verdi, annesi Nabiye Hanım sevinçle gözyaşlarına boğuldu. Nilüfer eve gelmek istemediğini, ailesini istemediğini söylerken Nabiye Hanım ağlayarak geleceksin, baban kalp krizi geçirdi dedi. Müge Anlı, Nilüfer'in birini bulduğunu, imam nikahı yaptırdıklarını, evleneceklerini söyledikten sonra Abdullah Bey'i stüdyoya çağırdı. Abdullah Bey'in arayıp, ben Nilüfer ile 1 ay önce tanıştım, engelli olduğunu bilmiyordum, ailesi ile problemleri olduğunu aktararak gayet iyi niyetli aradığını söyledi. Abdullah Bey stüdyoya geleceğini dile getirdi.