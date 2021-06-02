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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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30 yıl sonra gelen cinayet itirafı iddiası

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Meliha Hanım, annesinin "Ben Hava'yı, Yusuf ile Mehmet'e öldürttüm, kötü yoldaydı" dediğini açıkladı ve ablasını hiç görmediğini, abilerini de hiç görmediğini, küs olduğunu söyledi. Annesinin "Kızılırmak'a attık" dediğinden bahseden Meliha Hanım, kardeşlerinin bir suçu olmadığını belirtirken yeğen Yusuf, halasının hala kardeşlerimin bir suçu yok diyerek onlardan korktuğunu dile getirdi. Müge Anlı da zaten Firdevs Hanım'ın da olayı bildiğinin altını çizince yeğen Yusuf belki annesinin de susturulmak için kaybolduğunu ifade etti.

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