37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü

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19 Aralık 2019 yılında çıkan yangında ölen Salih Bey'in babası ile aynı evi paylaştığını, bir süre sonra arkadaşına da yer açtığı belirtildi. Salih Bey'in kız kardeşi, gelen kişinin Ali isimli bir kişi olduğunu, o kişinin abisinin eşyalarını çaldığını bunun üzerine abisinin evden kovmaya çalıştığını ama kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Salih Bey'in annesi ise oğlunun, anne ben tehdit alıyorum akşam başımın altına demir koyup öyle yatıyorum dediğini aktardı. Salih Bey'in kız kardeşi, abisinin çömelir bir şekilde bulunduğunu, abisini yaktıklarını ileri sürerek abisinin babası ile konuştuğunu sürekli, hatta cenazesine bile gelmediklerini, babasının da şüpheli olduğunu söyledi. Salih Bey'in eniştesi ise Salih Bey'in bulunduğu pozisyonun yanma pozisyonu olduğuna dikkat çekti.