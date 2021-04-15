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37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü

Müge Anlı İle Tatlı Sert

19 Aralık 2019 yılında çıkan yangında ölen Salih Bey'in babası ile aynı evi paylaştığını, bir süre sonra arkadaşına da yer açtığı belirtildi. Salih Bey'in kız kardeşi, gelen kişinin Ali isimli bir kişi olduğunu, o kişinin abisinin eşyalarını çaldığını bunun üzerine abisinin evden kovmaya çalıştığını ama kendisini tehdit ettiklerini iddia etti. Salih Bey'in annesi ise oğlunun, anne ben tehdit alıyorum akşam başımın altına demir koyup öyle yatıyorum dediğini aktardı. Salih Bey'in kız kardeşi, abisinin çömelir bir şekilde bulunduğunu, abisini yaktıklarını ileri sürerek abisinin babası ile konuştuğunu sürekli, hatta cenazesine bile gelmediklerini, babasının da şüpheli olduğunu söyledi. Salih Bey'in eniştesi ise Salih Bey'in bulunduğu pozisyonun yanma pozisyonu olduğuna dikkat çekti.

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Müge Anlı'da 14 Nisan 2021 Çarşamba neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar... Mehmet Pehlivan'ın başına ne geldi? 2 Çocuk babası Mehmet Pehlivan’dan 5 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Fadime Pehlivan, eşi Mehmet Pehlivan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
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