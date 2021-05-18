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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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40 yaşındaki Seda Aksu'ya 13 gündür ulaşılamıyor...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Seda Hanım'ın babası Ömer Mercan, kızının oğluna ben gidiyorum deyip çıkıp gittiğini söylerken annesi Arzu Hanım, kızının evliliğinde çok çektiğini, eşinin tarafının oğlunu bile kızından uzaklaştırdığını söylediğini aktardı. Arzu Hanım, kızının eşi olan Hayati Bey'in üvey amcası Emir Aksu ile kızının kaçtığını düşündüklerini dile getirirken Seda Hanım'ın babası Emir Bey'in kendisinden borç para aldığını, eve de girip çıktığını ama amca olduğu için şüphelenmediklerini söyledi. Arzu Hanım kızına seslenerek geri dönmesini istedi.

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