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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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53 yaşındaki bakıcı kadının evlilik hayali kötü bitti

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Semra Hanım, Mersin'de yaşadığını, Sedat Bey'in dedesi ile tanışmak için Şanlıurfa'ya gittiğini dile getirdi. Müge Anlı Sedat Bey'in TSK ile ilgisi olmadığını açıkladı. Semra Hanım, 3 ay konuştuktan sonra Sedat Bey'in ben gelemeyeceğim diyerek kendisini davet ettiğini, ardından Şanlıurfa'ya gidip yemek yediklerini, Sedat Bey'in birkaç şehirde şirketi ve mal varlığı olduğunu söylediğini, önceden evlendiği bir kadına ev aldığını ve onu geri almak için uğraştığını aktardı. Yaş farkından bahsedince Sedat Bey'in önemsemediğini sözlerine ekledi.

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Müge Anlı da şaşırtan olay! Kayıp Reşit Baş: "Sevgilimle de eşimle de problemim yok!" Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) neler oldu? Şükran Çelik (34) evlilik dışı ilişki yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu.
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