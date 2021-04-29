53 yaşındaki bakıcı kadının evlilik hayali kötü bitti

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Semra Hanım, Mersin'de yaşadığını, Sedat Bey'in dedesi ile tanışmak için Şanlıurfa'ya gittiğini dile getirdi. Müge Anlı Sedat Bey'in TSK ile ilgisi olmadığını açıkladı. Semra Hanım, 3 ay konuştuktan sonra Sedat Bey'in ben gelemeyeceğim diyerek kendisini davet ettiğini, ardından Şanlıurfa'ya gidip yemek yediklerini, Sedat Bey'in birkaç şehirde şirketi ve mal varlığı olduğunu söylediğini, önceden evlendiği bir kadına ev aldığını ve onu geri almak için uğraştığını aktardı. Yaş farkından bahsedince Sedat Bey'in önemsemediğini sözlerine ekledi.