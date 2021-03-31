Müge Anlı İle Tatlı Sert
62 yaşındaki Ayten Sevim'in ölümündeki şüpheler. Eşi konuştu. Mürettin Bey, olay günü evde neler yaptıklarını göstererek anlattı. Lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını söyleyen Mürettin Bey, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Mürettin Bey, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, eşi düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti.