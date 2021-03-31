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62 yaşındaki Ayten Sevim'in ölümündeki şüpheler

Müge Anlı İle Tatlı Sert

62 yaşındaki Ayten Sevim'in ölümündeki şüpheler. Eşi konuştu. Mürettin Bey, olay günü evde neler yaptıklarını göstererek anlattı. Lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını söyleyen Mürettin Bey, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Mürettin Bey, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, eşi düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti.

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62 yaşındaki Ayten Sevim öldü mü öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ayten Sevim'in şüpheli ölümü işleniyor.  İki kız kardeş, 62 yaşındaki annelerinin ölümünün aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
Müge Anlı'da 29 Mart 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu. Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti.
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