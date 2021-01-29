75 yaşındaki Hidayet Temizel'e ne oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı Hidayet Temizel için özel harekât afad ve jandarmanın havadan ve karadan arama yapıldığını açıkladı. Arama çalışmalarından görüntüler yayına verildi. 6 saat boyunca 10 km2lik alanının arandığı ifade edildi. Şerafettin Bey neden bu aramanın daha önce yapılmadığını sormak istediğini kendisinin kaymakamlığa çıkıp rica ettiğini en son valiye çıktıklarını 50 kişinin gelip arama yaptığını söyledi. Sedat Bey köye gelirken yanında Seyfettin olduğunu saatin 11.00 olduğunu Seyfettin'in arabanın önünde oturduğunu arabanın arkasında boş kartonların olduğunu bir daha arabaya kimseyi almadığını Amasya'dan köye dönerken yalnız olduğunu saat 17.00 olduğunu söyledi.