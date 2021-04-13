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Adem Polat ölü olarak bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Adem Polat'ın Neşet Yılmaz diye bir arkadaşı olduğu sosyal medya üzerinde tanıştıkları Adem'in Neşet'in Esenyurt'taki evine gittiğini o gece beraber kaldıklarını alkol ve başka maddeler kullandığı o gece apartmandan şikâyet gelince polislerin Neşet'i alıp götürdüklerini Âdem'in evde vefat ettiği açıklandı. Gülşen kocasının içki içen biri olmadığını bu sona inanamadığını ahiretini kirletecek biri olmadığını kocasının kendisine kapan diyen biri olduğunu çok saf biri olduğunu söyledi.

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Müge Anlı'da 12 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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