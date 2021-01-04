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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Müge Anlı İle Tatlı Sert

18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da kızının evindeyken kuzeni ile buluşmak için evden çıkan kadın kameralara takılmıştı. Sevgilisi olduğu ortaya çıkan kuzeni Mehmet Taşdelen ile buluşmuşlar ve bir daha 42 yaşındaki kadından haber alınamamıştı... Sonuç Mehmet Taşdelen'in dediği gibi olmuştu. Yayının ardından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen nasıl öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü anlattı... Cinayet itirafından sonra toplanan deliller ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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