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Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Yozgat cezaevinde Ahmet Taşkın'ın mektup gönderdiğini hatırlattı ve özellikle kardeşi ve Nurullah Bey ile ilgili çok açıklama yaptığını söyledi. Müge Anlı, Nurullah Bey ile Ahmet Taşkın'ın arasındaki en büyük sorunun Ahmet Taşkın'ın sevgilisi Lale'yi kullanması iddiası ile ilgili olduğunu hatırlattı. Lale Hanım'ın kocasını öldürdüğü gerekçesi ile cezaevinde olduğunu açıklayan Müge Anlı, Nurullah Bey'in Lütfiye Hanım üzerinden para kazandığını, Lütfiye Hanım'ın da başka kadınlar üzerinden kazandığını, bir kadının da Lale Hanım olduğunu, Lale Hanım'ın da kazandığı parayı eşine verdiğini anlattı. Müge Anlı, Ahmet Taşkın'ı mektubunda söylenen şeyin Lale Hanım'ın 45 kilo olduğunu, kocasını öldüremeyeceğini o sebeple Nurullah Bey'in de o an orada olduğunu, Lale Hanım'ın kocasını Nurullah Bey'in öldürdüğünü aktardı. Mektubun devamında Lütfiye Hanım'ın da buna şahit olduğunu, suçun Lale Hanım'a atıldığı, Lütfiye Hanım'ın bu gerçeği ortaya çıkarmak istediğini dolayısı ile de Nurullah Bey'in Lütfiye Hanım'ı ortadan kaldırdığını iddia etti.

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Müge Anlı'ya cezaevinden mektup gönderen Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayınında yeni bir cinayet iddiası ortaya atıldı. Ahmet Taşkın: "Lale'nin kocasını Nurullah öldürdü!"
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