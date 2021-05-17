Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı ile kardeşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Ahmet Taşkın ile görüşme ayarlamak için bakanlıktan onay beklediklerini söyledikten sonra Ahmet Taşkın'ın mektup yolladığını, mektuba yarın ulaşılabileceğini belirtti. Dilek Hanım, Rıdvan Bey'i şahsen tanımadığını ama abisi Nezen olayından içeri girdiğinde abisi ile Rıdvan Bey'in kavga ettiğini, Rıdvan Bey'in siz mi öldürdünüz bu çocuğu diye abisinin üzerine yürüdüğünü anlattı. Rıdvan Bey yalan olduğunu öne sürerken Dilek Hanım, Rıdvan Bey'in Köpekçi Kemal ve saydığı kişilerle ve Nurullah Bey ile zaten tanıştığını belirtti.