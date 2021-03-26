Anne ve kız 45 gün sonra buluştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Emel annesinin yanına gelmek istemediğini söyledi. Gökhan ablasına bir şey demek istemediğini o adam seni sevmediğini o adamdan eş dost olmayacağını o adamın dolandırıcı olduğunu söyledi. Emel birlikte olduğu adamla ilgili iddialara inanmadığını belirtti. Müge Anlı Emel'in 14 yaşında bir ergen gibi davrandığını dile getirdi. Emel yayını terk edip gitti. Emel tekrar yayına geldi ve annesini istemediğini ifade etti. Müge Anlı bir adam buldun diye annesine böyle yapmasını anlamadığını şu an annesini kaybeden ve hayatta olmasını kaç kişi olduğunu bilemezsin dedi.