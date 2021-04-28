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Aranan Reşit Baş'ın eşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hatun Hanım arkası dönük olarak oturdu. Dün söyleyemediklerini bugün söyleyeceğini dile getiren Hatun Hanım, çocuklarının da kendisinin de sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de bir anne olduğunu, bir gün oturup masada kahvaltı yapmadığını, hep ekmek fırınlarında olduğunu vurguladı ve çocuklarına sarılacağını söyledi. Hatun Hanım, 20 yıldır fırında olduklarını son 1 senedir işyerlerinin kapandığını, Şükran Hanım'ın yalan söylediğini, eşinin hep evde olduğunu, mağdur olduğunu belirtirken doğalgazı bile açamadığını, battaniyenin altında oturduklarını, emeklerinin karşılığının bu mu olacağını sorguladı.

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