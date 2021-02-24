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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Arkadaşı Kamil, Güldane Biçer'i gördüğünü neden söyledi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Osman Bey, Kamil'i kendi tutmadığını gördüm deyince ifade ver dediğini söyledi. Osman Bey aynı evde yaşadığı arkadaşının Yunus olduğunu Yunus Kamil ve kendisinin aynı iş yerinde çalıştıklarını Yunus'un ustabaşı olduğunu Osman Bey başına bir şey gelince Yunus'a gidip anlattığını söyledi. Müge Anlı Güldane'nin ortada olduğunu gören biri varsa polislerin Osman'a olan ilgisini bitireceğini ama ev sahibinin ifadesi olduğunu ama bu Osman Bey'i şüpheli yaptığını ama yolda gören biri olursa şüphelerin Osman Bey'den uzaklaşacağını açıkladı.

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