Ayten Sevim neden ''beni kızımın yanına gönderin'' dedi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mürettin Bey eşini hasta halinde İstanbul'a götürdüğü için vicdan azabı çektiğini söyledi. Mürettin Bey daha büyük hastane için bunu yaptığını söyleyince Müge Anlı bunun doğru bir cevap olmadığını buna doktorların karar vereceğini ileri sürdü. Mürettin Bey eşini zorla çıkarmadığını ifade ederken Müge Anlı ise zorla imza atarak çıkardığının altını çizdi. Rahmi Özkan bu olayda kasıt var diyemem ama ağır bir ihmalin olduğu gerçektir söylemini kullandı. Mürettin bey doktorların hastayı imza karşılığında verdiğini zorla almadığını iddia etti. Şevki Sözen Mürettin Bey'in doktorların arabama geldiler baktılar uygun gördüler dediğini hatırlatınca Mürettin Bey ben doktorlar araba baktılar dediği inkâr etti. Müge Anlı Ayten Hanım'ın o haldeyken yanındaki doktor ve hemşirelere beni kızımın yanına gönderin dediğini ama bunu eşine söylemediğini bunun bir değişik bir durum olduğunu belirtti.