Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, çok garip çocuklarınız sizden şüpheleniyor, arabaya bakıyorlar falan diye Mürettin Bey'e söylemde bulundu. Mürettin Bey, karıncayı bile incitmediğini, sopayla eşine vurmasının mümkün olmadığını o kadar acımasız olmadığını söylerken Müge Anlı, ondan bahsetmediğini, 3 çocuğun da babamız bir şey mi yaptı acaba diye arabaları kontrol ediyorlar, bu sizin adınıza üzücü diyerek sözlerini sürdürdü. Mürettin Bey, çocuklarım zannediyor ki ben mutluyum, ben bir lokma bile yiyemiyorum dedi. Şevki Sözen, Ertuğrul Bey'in de ilk başlarda Mürettin Bey'den şüphelendiğini dile getirerek onun da kafasında oturtamadığı şeyler var, belki de evde öyle olaylar yaşanıyordu ki, çocuklarınız bu evde babam anneme bir şey yapabilir ihtimalini düşündüler dedi. Ertuğrul Bey ise hiç öyle bir şey düşünmediğini dile getirdi.