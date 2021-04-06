Babaannesine şiddet uygulamakla suçlanan torun canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mehmet Bey, bunların hepsinin birer kumpas olduğunu, eşi Fidan Hanım'ın büyük oyunlar oynadığını, genelde babaannesinin tuvalet saatlerinde bu görüntülerin çekildiğini, babaannesinin altını temizletmeye engel olduğunu, annesine tükürdüğünü, annesinin de kendisini tutamayıp bu şekilde hareketleri olduğunu iddia etti. Mehmet Bey, zaten Fidan Hanım ile evlendiklerinden beri aralarının hiç düzelmediğini söyleyince Müge Anlı, senin babaannen o dövmesi mi gerekiyordu o kadının diye sinirlendi. Mehmet Bey, annesinin her zaman babaannesini dövmediğini, genelde tuvalet saatlerinde altını temizletmediği için böyle olduğunu yineledi.