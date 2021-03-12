''Ben de dedemden şüpheleniyorum''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Onur Çetin yayına bağlandı. (Mert'in ağabeyi) Onur o gece evde bir tartışma çıktığını kardeşinin babaannemler kimliklerini birine veriyorlar dediğini o yüzden komşu ile aralarında tartışma çıktığını aşı için istendiğini söylediklerini ama dede ve babaannesinin aşı olduğunu bildiğini bu yüzden tartışma yaşadıklarını anlattı. Onur gelenlerin komşuları olduğunu birinin erkek diğerinin kadın olduğunu kimlikleri vermeyeceğini söyleyince babaannesinin tartışma çıkarttığını en son Mert ile kendisi arasında tartışma yaşadıklarını Mert'in kendisine yalan söylediği için kızdığını o yüzden bir iki tokat attığını ifade etti.