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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Bir çocuk babası Özgür Kılınç 13 gündür kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, 37 yaşındaki Özgür Bey'in 1 çocuğu olduğunu, evli olduğunu ama eşi ile boşanma aşamasında olduğu sebebi ile bazen babasında kaldığını, boşanma sürecinde biraz psikolojik sıkıntı yaşadığını, Çekmeköy'de ormanlık bir alana gittikten sonra eşini arayarak ben yapamayacağım dayanamıyorum dediğini anlattı. 13 gündür kayıp olan Özgür Bey'in akşam saatlerinde telefonunu kapattığı bilgisini veren Müge Anlı piknik alanında çok fazla arama yapıldığını ama asla bulunamadığını belirtti.

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Müge Anlı'da ilginç olay! Özgür Kılınç'ın başına ne geldi? İstanbul'da yaşayan 1 çocuk babası 37 yaşındaki Özgür Kılınç'a 13 gündür ulaşılamıyor.  Kılınç'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.
Müge Anlı'da 23 Nisan 2021 Cuma neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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