Bir çocuk babası Özgür Kılınç 13 gündür kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı, 37 yaşındaki Özgür Bey'in 1 çocuğu olduğunu, evli olduğunu ama eşi ile boşanma aşamasında olduğu sebebi ile bazen babasında kaldığını, boşanma sürecinde biraz psikolojik sıkıntı yaşadığını, Çekmeköy'de ormanlık bir alana gittikten sonra eşini arayarak ben yapamayacağım dayanamıyorum dediğini anlattı. 13 gündür kayıp olan Özgür Bey'in akşam saatlerinde telefonunu kapattığı bilgisini veren Müge Anlı piknik alanında çok fazla arama yapıldığını ama asla bulunamadığını belirtti.