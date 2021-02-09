Biri kocasını diğeri ise karısını arıyor...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Muammer Bey'in eşi Semiha Hanım yayına katıldı. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu 5-6 ay önce birlikte çektiği pozu yayında gösterdi. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu aralarına kimse giremeyeceğini eşiyle bir gün bile ayrı kalamadıklarını söyledi. Semiha Hanım eşinin Davut'un köydeki evini yapmaya gittiğini evden çıkarken telefonunu kapattığını eve dönünce telefonunu açtığını bunu kendisine sorunca dayak yediğini bu ilişkinin fındık zamanı başladığını bildiğini anlattı. Davut Bey eşiyle Muammer'in ayrı bahçelerde çalıştıklarını sadece 20 gün beraber çalıştıklarını o esnada karısının kandırıldığını ileri sürdü.