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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Birlikte kaçmışlardı, şimdi birbirlerini suçluyorlar

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Emir Bey, cebinden kalem çıkararak kalemi Seda Hanım'ın aldığını, kendisine parfüm de aldığını, kalemin üzerinde Emir ve kalp simgesi olduğu görülürken Seda Hanım bu hediyeleri kendisinin aldığını söyledi. Seda Hanım, boşlukta hissettiği için böyle olduğunu ama önce Emir Bey'in ben seni kaçıracağım dediğini iddia etti. Emir Bey, stüdyoda yüzleşmek istediğini söyleyince Müge Anlı, istemediğini eş kavgalarını sevmediğini belirtti. Emir Bey, Seda Hanım'ın ben hamileyim dediğini ileri sürünce Seda Hanım çocuğu olmadığını, öyle bir şey söylemediğini dile getirdi.

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Müge Anlı'da 20 Mayıs Perşembe 2021 neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
Müge Anlı'dan Aşk-ı Memnu'ya atıf! Kocasının amcasıyla kaçtı! Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün ( 20 Mayıs Perşembe) çok konuşulacak bir konuyu ekrana taşıdı.Evini terk eden Seda Aksu'nun eşinin amcasıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.Seda Aksu kaçtı mı kaçırıldı mı?
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