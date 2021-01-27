Birliktelik yaşadığı erkek arkadaşı canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ailenin avukatı Özlem Sezgin Azal'ın da yayında anons edildi ve davet edildi. Canlı yayında 4,5 G ile Muharrem Coşkun Samsun'dan yayına katıldı. Muharrem Coşkun Arzu'yu her zaman el üstünde tuttuğunu ve korumak için her şeyi yaptığını ama güven meselesi yüzünden olayların bu noktaya geldiğini söyledi. Avukat Özlem Hanım Arzu Hanım için savcılığın takipsizlik kararı verildiğini çünkü bellek ve telefon kayıtları incelenemediğini ortada çelişkili ifadeler olduğunu yayını delil gösterip tekrar başvuru yapacağını söyledi. Özlem Hanım Muharrem Bey'in elimde Arzu'nun telefonun 11 gün kaldığını açıkladı. Ayrıca Arzu Hanım kaybolmadan önce telefonundaki bilgileri belleğe kopyalayıp vereceğini telefonu vermesinin anlamsız olduğunu bunun yanında bellekte Terme Savcılığı'na yazılmış imzasız bir dilekçe çıktığını söyledi.