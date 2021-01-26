Birliktelik yaşadığı Muharrem Bey canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Muharrem Bey 5 yıldır Arzu ile birlikte olduğunu o dönem ailevi problemler yaşadığını açıkladı. Muharrem Bey ilk zamanlarda eşiyle boşanma davasının olduğunu daha sonra davasının uzadığını o dönem Arzu ile tartışmaların başladığını akabinde de Arzu'nun yanlış işlere bulaştığını tanıştığı ve arkadaş olduğu her kimse ile özel ilişkiler yaşadığını iddia etti. Arzu'yu bu olaylardan dolayı uyardığını ama kavga çıkardığını ekleyen Muharrem Bey 6,5 sene içinde parça parça Arzu'ya toplam 200.000 TL elden verdiğini iddia etti. Muharrem Bey Arzu kaybolmadan 15 gün önce Arzu'nun Kenan ve Abdullah ile görüştüğünü öğrendiğini Arzu'nun kendisine bellek ve telefon bıraktığını bana bir şey olursa bunları polislere teslim et dediğini ileri sürdü.