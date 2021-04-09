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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Büyük gelin dövdü, küçük gelin çekti

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fidan Hanım, kayınvalidesinin babaannenin kafasını yere vurduğunu gördüğünü yineleyerek babaanneyi tuvalete götürdüğünde idrarda kan gördüğünü, hatta kayınvalidesinin de gördüğünü dile getirdi. Şevki Sözen ise bu durumun ya mesane kanseri ya da enfeksiyon olduğunu belirtti. Müge Anlı, bu olayda Fidan Hanım'ın da karşı çıkmasını beklediğini söylerken Fidan Hanım karşı çıktığını, kayınvalidesine neden böyle yaptığını sorduğunu ileri sürdü. Müge Anlı, Fadime Hanım'ın çocuklarının hiçbir tepki vermemesine sinirlenirken Gülhan Hanım gelin Fadime Hanım'a güvendiklerini, böyle bir şey yapacaklarına inanmadıklarını söyledi.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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