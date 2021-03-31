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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Çanakkale Biga'daki komşusu konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hasan Güçlü, Mürettin Bey'in kendisini olay günü arayıp ağladığını, Ayten Hanım'ın düştüğünü, hastaneye götürdüğünü aktarırken, kendilerine eve gidip evi kapatmasını söylediğini anlattı. Hasan Bey, eve gittiklerinde, banyoda paspas falan olmadığını, toka olduğunu, evin girişinde Ayten Hanım'ın kıyafetinin dürülmüş bir şekilde durduğunu, küpenin birisinin kapıda birinin de banyoda olduğunu anlattı. Mürettin Bey, ben o kadar salak mıyım öyle bir şey yapsam yerden almaz mıyım onları dedi. Eşinin kıyafetlerinin yerde olmasının sebebinin, eşinin paspas yapmak için kıyafet ayırmakta olduğunu dile getiren Mürettin Bey, eşinin dağınık olmadığını, dolaptan kıyafetleri ayıkladığını yineledi. Mürettin Bey, küpeler için, demek ki çıkartmış küpesini dedi. Hasan Bey, Ayten Hanım'ın odasına girmediğini, bir tek telefon gördüğünü, portakalların yanında yerde olduğunu söylerken Ayten Hanım'ın olaydan bir hafta önce kendilerine geldiğini, moralinin bozuk olduğunu söylediğini çünkü Mürettin Bey ile dargın olduğunu dile getirdiğini aktardı.

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62 yaşındaki Ayten Sevim öldü mü öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ayten Sevim'in şüpheli ölümü işleniyor.  İki kız kardeş, 62 yaşındaki annelerinin ölümünün aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
Müge Anlı'da 29 Mart 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 17 yaşındaki Umut 9 gün sonra bulundu. Emel Şimşek evine dönmeyi kabul etti.
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