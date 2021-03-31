Çanakkale Biga'daki komşusu konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hasan Güçlü, Mürettin Bey'in kendisini olay günü arayıp ağladığını, Ayten Hanım'ın düştüğünü, hastaneye götürdüğünü aktarırken, kendilerine eve gidip evi kapatmasını söylediğini anlattı. Hasan Bey, eve gittiklerinde, banyoda paspas falan olmadığını, toka olduğunu, evin girişinde Ayten Hanım'ın kıyafetinin dürülmüş bir şekilde durduğunu, küpenin birisinin kapıda birinin de banyoda olduğunu anlattı. Mürettin Bey, ben o kadar salak mıyım öyle bir şey yapsam yerden almaz mıyım onları dedi. Eşinin kıyafetlerinin yerde olmasının sebebinin, eşinin paspas yapmak için kıyafet ayırmakta olduğunu dile getiren Mürettin Bey, eşinin dağınık olmadığını, dolaptan kıyafetleri ayıkladığını yineledi. Mürettin Bey, küpeler için, demek ki çıkartmış küpesini dedi. Hasan Bey, Ayten Hanım'ın odasına girmediğini, bir tek telefon gördüğünü, portakalların yanında yerde olduğunu söylerken Ayten Hanım'ın olaydan bir hafta önce kendilerine geldiğini, moralinin bozuk olduğunu söylediğini çünkü Mürettin Bey ile dargın olduğunu dile getirdiğini aktardı.