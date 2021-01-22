Canlı yayında cinayet itirafı

Mersin’in Anamur ilçesinde serada cesedi bulunan Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak tarafından öldürüldüğü Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programında Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Alime Toprak “Ben öldürmesiydim, o beni öldürecekti” dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha açığa çıktı! Bir süredir Ali Toprak cinayeti konusu işlenen programda, günlerdir Ali Toprak'ın karısı Alime Toprak ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İddiaların tamamını yalanlayan ama çelişkili ifadeleriyle de dikkatleri üzerine çeken Alime Toprak'tan itiraf geldi!

Cinayeti Müge Anlı'ya anlattı!

22 Ocak tarihinde yayınlanan programda reklamdan sonra programda Müge Anlı'nın olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şevki Sözen, Ali Toprak cinayetiyle ilgili olarak Alime Toprak'ın Müge Anlı ile özel olarak görüştüğünü dile getirdi. Uzun süren bu görüşmede Alime'nin neler söylediği merak uyandırdı.

Müge Anlı Alime'nin anlattıklarını iletti

Alime ile konuşmasının ardından programa yeniden dönen Müge Anlı, Alime'nin kendisine söylediklerini ve Müge Anlı'dan da söylemesini rica ettiklerini izleyicilere aktardı.

"Anneleri namussuz bir insan değil!"…

Müge Anlı, Alime'nin öncelikle kendisine sosyal medyada hakkında çıkan haberlerin dedikodu olduğunu söylediğini, Hasan veya başkasıyla ilişkisi olmadığını, çocuklarının annesinin namussuz bir insan olmadığını söylemesini istediğini belirtti. Alime'nin DNA testi de yaptırabileceğini söyledi.

Cinayet itirafıyla stüdyoda şok anlar!

Müge Anlı Alime'nin kendisine anlattıklarını izleyicilerle yüksek hassasiyet ve dikkatle aktarmaya devam etti. Alime'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini, ama nedenini yalnızca polise anlatacağını söyledi. Müge Anlı, Alime'nin bu cinayet itirafında sürekli olarak çocuklarını korumak için yaptığını tekrarladığını önemle belirtti. Konuyla ilgili olarak Şevki Sözen ise, Alime'nin savcılıktaki ifadesinin önemli olduğunu ve nedenlerinin de aynı öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Cinayeti işleyen Alime yayına döndü!

Müge Anlı, hem izleyicilere hem de aileye bu haberi verdikten kısa bir süre sonra Alime'nin stüdyoya geleceğini belirtti ve aldıkları haber karşısında yıkılmış olan aile dışarı çıkarıldı. Alime, anlatamayacağı şeyler olduğunu, kocasının kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığı için kendisini ve çocuklarını korumak için bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını söyledi. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve cinayet günü de üzerine bıçakla yürüdüğünü belirten Alime, eşinin psikolojik raporu olduğunu ve bu rapora güvenerek kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.

"Cinayet işlesem bana bir şey olmaz!"

Ali Toprak'ın psikolojik raporuna güvenerek çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Alime Hanım, kocasının "cinayet işlesem bana bir şey olmaz" dediğini söyledi. Cinayeti büyük oğlunun tahmin ettiğini ama babasının arkasından hiç ağlamadığını belirtti. Alime Hanım, olay günün eşinin serada kendisini dövdüğünü ve bıçakla üzerine yürüdüğünü; kendisini korumak cinayet işlediğini ve cinayetten sonraki anlarda da cesedin başında donup kaldığını söyledi.

Müge Anlı'dan Alime'nin çocuklarına destek!

Alime Toprak, yalnızca çocuklarının birbirlerinden ayrılmamasını istedi. Çocuklarını ablasına emanet etmek istediğini söyleyen Alime Hanım'a Müge Anlı maddi destek sözü verdi. Alime Hanım, her şeyi çocukları için yaptığını, onları korumak için cinayet işlediğini, onlar bu cinayeti duymasın diye intihar etmeyi bile düşündüğünü açıkladı.

Müge Anlı, Alime'yi yayından sonra polise teslim edeceğini söyledi. Bu karenin ekranlarda görünmesini istemediğini belirtti.

Cinayet itirafıyla aydınlanan olay tüm izleyenleri ekran başına kilitledi!