Çığ ailesini tanıyan köy sakinleri konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ekrem Ay bu eniştenin ve Adanalı Özkan'dan çok korktukları 980 hayvanı eniştelerinin yediğini haklarını savunamadıklarını Çığ ailesinin gariban insanlar olduğunu söyledi. Zekiye Ay bu ailenin kendilerini çok iyi ifade edemediklerini temiz insan olduklarını yardım edilmesi için ricacı oldu. Aysel Hanım Adanalı Özkan denen kişinin kendisinin eşi olduğunu eşinin kendisi ölümle tehdit ettiğini ayrıca kardeşlerini yakmakla tehdit ettiğini söyledi. Zahide Hanım şimdi ellerinde biraz hayvan olduğunu ama bunları kendi eşinin kefili ile borç olarak aldıklarını söyledi. Şu anda İsa'nın yanına iki adam alarak Aysel2in keçi güderken yolda önüne geçip Aysel'i gösterdiğini onu kaçırmaya kalktıklarını Abdurrahman'a yaptıklarını yapacağı konusunda tehditler savurduğunu açıkladı.