Cinayet saat kaçta işlendi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Alime'nin 2 saat boyunca baygın kalmasının tıbben mümkün olmadığı ifade edildi. Olay yerine gelen ekibin raporuna göre cesedin 15.30 – 16.00 civarında öldüğünü ve üzerinden 3-3,5 saat geçtiğini ve cesette katılık oluştuğu belirtildi. Âlime Hanım'ın verdiği saatlere göre bu kadar süre baygın kalmasının imkânsız olduğu belirtildi. Alime Hanım, keşke kolumda saat olsaydı da bilseydim ben bilemiyorum şeklinde ifade etti kendisini. Öte yandan, ölüm saatinden çok fazla süre sonra ambulansın geldiğini ve bununda şüpheli olduğu belirtildi. Ayrıca, Alime'nin kocasını sürüklemeye çalıştığı iddiasının yalan olduğunu çünkü sürükleme izine rastlamadığı belirtildi.