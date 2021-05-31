Cinayeti itiraf eden yeni sevgili canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yasemin Hanım, bu olayın açığa çıkması için emniyete gidilmesi için açıklanmasını istediğini ama kendi hayatının da tehdit altında olduğunu ifade edince Mehmet Bey tepki gösterip, sana ne yedirdiler içirdiler, 2 aylık tanıdığın bir adam sana nasıl işlediği cinayeti anlatıyor dedi. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın nasıl üçüncü kadın olduğunu kabul ettiğini, sıkışınca gelip bir pay çıkarmaya çalıştığını, geçen gün de çağırdığını neden gelmediğini sorguladı. Yasemin Hanım ayağa kalkıp gitmeye çalıştıktan sonra Bahri Bey kaçmasın diye ilişkisini sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.