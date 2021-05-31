CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Cinayeti itiraf eden yeni sevgili canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yasemin Hanım, bu olayın açığa çıkması için emniyete gidilmesi için açıklanmasını istediğini ama kendi hayatının da tehdit altında olduğunu ifade edince Mehmet Bey tepki gösterip, sana ne yedirdiler içirdiler, 2 aylık tanıdığın bir adam sana nasıl işlediği cinayeti anlatıyor dedi. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın nasıl üçüncü kadın olduğunu kabul ettiğini, sıkışınca gelip bir pay çıkarmaya çalıştığını, geçen gün de çağırdığını neden gelmediğini sorguladı. Yasemin Hanım ayağa kalkıp gitmeye çalıştıktan sonra Bahri Bey kaçmasın diye ilişkisini sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti!
Müge Anlı izini sürdü, Bahri Maraşlı Fatma Öz cinayetini itiraf etti! 40 gün önce Sivas’ın Gürün ilçesinde kaybolan Fatma Öz’ü, Bahri Maraşlı’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak suçlamaları reddeden Bahri Maraşlı, geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminin ardından yeniden sorgulanan Maraşlı, Fatma Öz cinayetini işlediğini itiraf etti.
BİZE ULAŞIN