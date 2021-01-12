Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını Ali'nin ölmüş olduğunu emekli bir astsubayın geldiğini o sırada Âlime Hanım'ın bağırmaya başladığını anlattı. O emekli astsubayın yenge sabahtan beri bağırmıyordun neden şimdi bağırıyorsun dediğini 112 görevlilerin geldiğini Ali'nin öleli yaklaşık 3 saat olduğunu söylediklerini belirtti.