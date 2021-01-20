Cinayetin ardından olay yerine giden kişi konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mehmet Bey kendisinin fotoğrafçı olduğunu cesedin yüz üstü yattığını kan filan görünmediğini yaradaki kan silinmiş olduğunu ve mevtanın üstünün çıplak olduğu ve sırtında da iz olduğu ve seradaki fıskiyelerin çalışmadığını fark ettiğini açıkladı. Ceset sırt üstü değil yüzükoyun üstü bulduklarını ama dün yayında Âlime Hanım'ın sırt üstü olarak bulduğu söylediğinin de doğru olmadığını ifade etti. Mehmet Bey kafasının arkasındaki v şeklinde yaranın suyla temizlenmiş olduğunu ve hiç kan olmadığının da dikkatini çektiğini yüzükoyun yattığını özellikle çok iyi hatırladığının altını çizdi.