''Çocuklarımı yaptıklarına dayanamadım''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Âlime hanım cinayet nedenini burada anlatmak istediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti. Müge Anlı Alime'nin bir çocuğu daha olduğunu ve 40 günlük iken öldüğünü açıkladı. Âlime çocuğunun boğazına süt kaçtığı için öldüğünü cenazesine kimsenin gelmediğini çünkü kocasının çok kavgacı olduğunu ailesi ile görüşmediğini belirtti. Âlime kocasının kendisini sürekli dövdüğünü bıçakla üzerine yürüdüğünü öldürmeye kalktığını olay günü de serada üzerine bıçakla yürüdüğünü serada cinayetten sonra donup kaldığını açıkladı. Âlime Hanım büyük oğlunun tahmin ettiğini ama babası ölünce hiç ağlamadığını çünkü eşinin ona da çok çektirdiğini babasından çok şiddet gördüğünü babası ölünce babasının ölümü için iyi oldu şeklinde söylemde bulunduğunu aktardı.